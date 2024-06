En direct

19:37 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Mouen pour ces législatives ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Mouen, le binôme Nupes avait en effet accumulé 35,38% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,98% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,17% pour Yannick Jadot, 2,02% pour Fabien Roussel et 2,53% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 18,28% à Mouen. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 34% sur place.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Mouen ? Que conclure de cette combinaison de chiffres ? L'étiquette Rassemblement national pourrait s'afficher à 20% à Mouen lors du premier tour de ces législatives si la tendance prévue par le scrutin européen du 9 juin s'applique localement. Le RN est même crédité de 33% des votes dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'addition est accrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la localité.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du RN à Mouen Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. 23,63% des votes se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Mouen, contre Valérie Hayer à 18,57% et Raphaël Glucksmann à 18,28%. Le mouvement eurosceptique s'est arrogé le scrutin avec 168 votants de Mouen.

14:32 - 32,59% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Mouen C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 32,59% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,98% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection présidentielle à Mouen. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 18,72%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 65,15% devant Marine Le Pen (34,85%).

12:32 - Emma Fourreau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Mouen Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Avec 14% à Mouen, le RN était devancé par les 35,38% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription du Calvados. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Fabrice Le Vigoureux (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Élections à Mouen : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Mouen, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 733 logements pour 1 731 habitants, la densité de la ville est de 357 hab par km². Ses 121 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 22,16% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 23,11% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,54% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 45,11% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 641,44 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Mouen, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Elections législatives précédentes à Mouen : le niveau d'abstention À Mouen (14790), l'une des clés du scrutin législatif sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,18% au premier tour et seulement 45,63% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 18,26% des personnes aptes à voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 18,28% au premier tour.