Résultat des législatives 2024 à Verson (14790) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - Quels peuvent être les reports pour les voix en faveur du Front populaire à Verson ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Verson, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 34,61% des votes dans la localité. Une progression de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 47,27% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux dernières législatives à Verson ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection localement. La progression du RN est déjà solide à Verson entre le score de la formation nationaliste en 2022 (11,67%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (20,48%), de l'ordre de 9 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, très loin des 89 de l'époque. Suffisant pour prévoir une implantation durable du parti sur place, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final pour le bloc présidentiel au second tour à Verson ? Il s'agit désormais de savoir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou différente. Il y a deux ans dans la commune de Verson, lors des élections des députés, le score était de 38,93% pour Elisabeth Borne (LREM), Verson étant déjà partie intégrante de la 6ème circonscription du Calvados. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket La République en Marche (52,73% contre 47,27% pour LFI-PS-PC-EELV). Elisabeth Borne conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel verdict à l'issue des législatives 2024 à Verson ? Selon les projections des instituts de sondages diffusées dans les derniers jours de campagne, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de s'assurer pas loin de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient garder une centaine de députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des habitudes de chaque territoire. Noé Gauchard (Front populaire) a rassemblé 34,61% des suffrages à Verson dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Nicolas Calbrix (Rassemblement National) avec respectivement 32,59% et 20,48% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente concernant le vote de la 6ème circonscription du Calvados dans son ensemble, puisque c'est Nicolas Calbrix qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 36,26% devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%. De quoi imposer peut-être aux électeurs de Verson un contexte différent pour le second tour dans la zone.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Verson ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Verson a atteint 22,3%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, parmi les 2 976 inscrits sur les listes électorales à Verson, 37,47% avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 41,19% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - À Verson, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Le taux d'abstention est l'un des critères importants de ce scrutin législatif 2024. Le pourcentage de votants à Verson pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 77,7%, dimanche dernier. Au premier tour de l'élection présidentielle, 81,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 81,32% au deuxième tour, soit 2 285 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,98% au premier tour et 57,71% au second tour.

17:29 - Verson : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Verson, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 337 hab par km² et 45,66% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 9,98% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (85,73%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 613 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,48%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,61%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Verson mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,26% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.