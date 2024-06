En direct

19:40 - Les supporters de la coalition de gauche très suivis La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Mouleydier, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,52% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,09% à Mouleydier. Mais on peut en revanche évaluer un score de 19% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (3,7%), de Marie Toussaint (1,85%) et enfin de Léon Deffontaine (1,39%).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 14 points à Mouleydier Que conclure de cet ensemble hétéroclite de scores ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Mouleydier début juin ? Le résultat de ce 30 juin devrait faire écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes 2024 à Mouleydier. Ladite liste séduisait 43,88% des suffrages, soit 190 voix, devant Raphaël Glucksmann à 14,09% et Valérie Hayer à 12,7%.

14:32 - 29,66% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Mouleydier La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Mouleydier lors de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 29,66% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,83% et 13,98% des voix. Jean Lassalle ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 9,16% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 55,96%, devant Emmanuel Macron à 44,04%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Les législatives 2022 avaient abouti à un excellent score pour le RN à Mouleydier. C'est en effet Serge Muller qui arrivait en tête au premier tour avec 24,54% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de la Dordogne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 55,07%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,93%.

11:02 - Mouleydier : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le profil socio-économique de Mouleydier façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,8% ont 75 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une voiture (74,93%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 441 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,47%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,45%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Mouleydier mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,22% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les législatives démarrent à Mouleydier : quel sera le taux de participation ? Au fil des dernières années, les 1 161 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 46,95% des personnes en âge de participer à une élection à Mouleydier avaient déserté les urnes, contre une abstention de 39,59% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,12% au premier tour et seulement 51,08% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Mouleydier ? En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record.