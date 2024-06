En direct

19:50 - Un bloc de gauche entre 10% et 14% à Mourmelon-le-Grand pour ces législatives La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Mourmelon-le-Grand, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,42% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 4,7% à Mourmelon-le-Grand pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 4,44% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,69% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,15% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total de 10% cette fois.

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Mourmelon-le-Grand Que déduire de tous ces chiffres ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Mourmelon-le-Grand entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut penser que le RN sera à près de 50% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella largement au-dessus de son niveau national à Mourmelon-le-Grand le 9 juin dernier Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 642 votants de Mourmelon-le-Grand se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a séduit ainsi 56,97% des votes devant Valérie Hayer à 10,83% et Marion Maréchal à 6,03%.

14:32 - À Mourmelon-le-Grand, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. L'élection présidentielle avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen rassemblait 43,03% au premier round contre 23,18% pour Emmanuel Macron et 12,19% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,72% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, face à Macron, la candidate du RN conservait son avantage avec 64,84%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Mourmelon-le-Grand ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Même si cette analyse a aussi ses biais… Le Rassemblement national réalisait un très gros départ à Mourmelon-le-Grand il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Thierry Besson en tête au premier tour, avec 42,13% dans la ville, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Marne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 57,58%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,42%.

11:02 - Mourmelon-le-Grand : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Mourmelon-le-Grand, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 5 074 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité démographique. Ses 161 entreprises attestent une économie prospère. Dans l'agglomération, 48% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 13,09% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 21,68% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un taux de chômage de 8,22%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1985,26 euros/mois. À Mourmelon-le-Grand, où les moins de 30 ans représentent 48% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Mourmelon-le-Grand ? À Mourmelon-le-Grand, l'une des clés du scrutin législatif sera incontestablement l'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 62,53% au premier tour et seulement 66,17% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 29,68% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 28,12% au second tour. L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des Français serait de nature à impacter la stratégie de vote des citoyens de Mourmelon-le-Grand.