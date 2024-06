Résultat des législatives à Moussy-le-Vieux : l'élection 2024 en direct

Chose rare : le RN avait enregistré au premier tour un meilleur pointage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait rassemblé 28,44% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 25,33% et 22,37%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,56% contre 45,44%).

Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Moussy-le-Vieux au cours des élections des députés il y a deux ans. Dans la commune, qui faisait partie de la 7ème circonscription de Seine-et-Marne, c'est Didier Bernard qui arrivait en tête au premier tour avec 31,96%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 55,37%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,63%.

11:02 - Moussy-le-Vieux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Moussy-le-Vieux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 176 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,94%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (12,84%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 376 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,9%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,96%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Moussy-le-Vieux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,4% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.