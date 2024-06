En direct

19:47 - Quel verdict pour à gauche à la fin de ces élections législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, est électoralement incertain. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Mozé-sur-Louet, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,12% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 19,24% à Mozé-sur-Louet. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 34% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,94%), de l'écologiste Marie Toussaint (9,03%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,66%).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 8 points à Mozé-sur-Louet Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se monte déjà à 8 points à Mozé-sur-Louet entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera tout proche des 20% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Mozé-sur-Louet dans la moyenne française concernant Bardella aux européennes Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi observer avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui nous occupe maintenant. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Mozé-sur-Louet, à 26,84%, soit 226 voix dans la ville. L'extrême droite devançait alors Raphaël Glucksmann à 19,24% et Valérie Hayer à 15,68%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Mozé-sur-Louet lors de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Mozé-sur-Louet avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 19,04%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 35,57% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 17,2% et 6,88% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 32,74% contre 67,26%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Mozé-sur-Louet Le score en faveur de la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette élection législative. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Mozé-sur-Louet il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 16,84% au premier tour, contre 36,76% pour Stella Dupont (Ensemble !), Mozé-sur-Louet votant pour la 2ème circonscription du Maine-et-Loire. Sur la commune de Mozé-sur-Louet, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

11:02 - Le poids démographique et économique de Mozé-sur-Louet aux législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Mozé-sur-Louet comme dans toute la France. Dotée de 907 logements pour 2 040 habitants, la densité de la commune est de 79 hab/km². Ses 131 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 640 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (13,67%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 41,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,64%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2381,17 euros par mois. À Mozé-sur-Louet, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Mozé-sur-Louet Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Au moment des européennes de début juin, 1 619 personnes en capacité de voter à Mozé-sur-Louet s'étaient rendues aux urnes (soit 53,43%). Le taux de participation était de 53,17% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 50,28% au premier tour et seulement 47,63% au second tour. En comparaison, au niveau national, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.