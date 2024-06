En direct

19:36 - Un potentiel de 9% à 11% pour la gauche à Mussy-sur-Seine La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en réunir le Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Mussy-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet réuni 11,65% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 4,57% à Mussy-sur-Seine pour le tour unique des européennes. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 9% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Mussy-sur-Seine en 5 ans Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces scores. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 12 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive à près de 40% ou plus à Mussy-sur-Seine ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Mussy-sur-Seine le 9 juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Le score de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Mussy-sur-Seine, à 49,7%, soit 163 voix. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 14,63% et François-Xavier Bellamy à 11,28%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Mussy-sur-Seine au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. La communauté des électeurs de Mussy-sur-Seine avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022 puisque la figure de l'ancien Front national prenait la tête avec 46,19% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,65% et 9,07% des voix. Valérie Pécresse finissait au pied de ce podium avec seulement 6,8% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 65,84%, devant Emmanuel Macron à 34,16%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national il y a deux ans Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif apporte des indicateurs clés au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait en première position à Mussy-sur-Seine lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Aube, c'est Evelyne Henry qui arrivait en tête au premier tour avec 36,57%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 53,11%, devant le binôme Les Républicains à 46,89%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mussy-sur-Seine Dans les rues de Mussy-sur-Seine, les élections sont en cours. Dotée de 628 logements pour 975 habitants, la densité de la commune est de 37 habitants/km². Ses 47 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 291 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (59,24%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,4% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 28,87% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1185,00 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Mussy-sur-Seine, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Mussy-sur-Seine À Mussy-sur-Seine, l'une des clés de ces législatives sera indéniablement la participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,92% au premier tour. Au second tour, 43,43% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Mussy-sur-Seine ? En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 651 personnes en âge de voter dans la commune, 75,27% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 73,85% au second tour, soit 483 personnes.