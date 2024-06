Résultat des législatives à Nemours : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un vote de gauche évalué entre 28% et 33% à Nemours pour ces législatives L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Nemours, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,79% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 11,38% à Nemours pour le tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 33% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national favori à Nemours pour les législatives ? Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des tendances émergent… La progression du RN se montre déjà solide à Nemours entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,53%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (33,32%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN une progression de près de 15 points par rapport à la précédente élection des députés en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Nemours dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'est affichée en tête des élections européennes à Nemours. L'extrême droite enregistrait 33,32% des voix, devant Manon Aubry à 17% et Raphaël Glucksmann à 11,38%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Nemours au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Nemours avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,63%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 29,48% des suffrages. Emmanuel Macron et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 21,48% et 6,96% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,92% contre 54,08%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Nemours Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Nemours en 2022, lors des élections des députés, avec 19,75% au premier tour, contre 28,79% pour Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Nemours votant pour la 2ème circonscription de Seine-et-Marne. Le scénario se répétera au second tour, le parti laissant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter.

11:02 - Nemours : législatives et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Nemours fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 13 189 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 974 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,25% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Avec 2 146 résidents étrangers, Nemours se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 167 €/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,83%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Nemours, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Nemours : la mobilisation des citoyens aux législatives Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, sur les 7 026 inscrits sur les listes électorales à Nemours, 43,3% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 42,58% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,21% au premier tour. Au second tour, 38,34% des votants ont exercé leur droit de vote. Au premier tour de la dernière présidentielle, 69,42% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 65,19% au second tour, ce qui représentait 4 515 personnes.