11:02 - Les enjeux locaux de Niederschaeffolsheim : tour d'horizon démographique

Dans les rues de Niederschaeffolsheim, les élections sont en cours. Avec une population de 1 348 habitants répartis dans 589 logements, cette localité présente une densité de 220 hab/km². Avec 93 entreprises, Niederschaeffolsheim permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 16,63% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,79% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 54,49% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 42,34% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 259,33 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Niederschaeffolsheim manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.