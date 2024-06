En direct

19:41 - Les suffrages de la gauche unie observés La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Nogent-le-Phaye, le binôme Nupes avait en effet cumulé 20,47% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 9,62% à Nogent-le-Phaye. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 18% sur place.

18:42 - La progression éclair du RN à Nogent-le-Phaye Que peut-on déduire de toutes ces données ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 14 points à Nogent-le-Phaye entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 25% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 37,5% à Nogent-le-Phaye début juin Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. C'est en effet la liste Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Nogent-le-Phaye, avec 37,5% des voix (234 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 17,63%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 9,62%.

14:32 - 34,81% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Nogent-le-Phaye Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,35% contre 34,81% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,55% et 8,27% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 40,15% contre 59,85%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous électoral du jour. Le RN ne convainquait pas à Nogent-le-Phaye en 2022, lors des législatives, avec 17,41% au premier tour, contre 39,14% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble !), Nogent-le-Phaye faisant partie de la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir. Nogent-le-Phaye choisira d'ailleurs Guillaume Kasbarian au second tour, finalement en tête localement avec 69,79%.

11:02 - Nogent-le-Phaye : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Nogent-le-Phaye, les élections sont en cours. Dotée de 603 logements pour 1 474 habitants, la densité de la ville est de 91 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 161 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 751 foyers fiscaux. Dans le village, 18,06% des résidents sont des enfants, et 27,09% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 38,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1067,55 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Nogent-le-Phaye, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Nogent-le-Phaye Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? Début juin, durant les élections européennes, 57,89% des personnes habilitées à voter à Nogent-le-Phaye avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 55,55% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 51,5% au premier tour et seulement 51,91% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour.