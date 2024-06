La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait atteint 10,51% à Nogent-le-Roi le 9 juin. Mais ce sont 18% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (4,09%), de l'EELV Marie Toussaint (2,81%) et enfin de Léon Deffontaine (2,57%). A l'occasion du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 21,17% des bulletins dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Le 9 juin en effet, à Nogent-le-Roi, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, glanant 40,61% des suffrages face à Valérie Hayer à 13,56% et Raphaël Glucksmann à 10,51%. Ce sont ainsi 506 habitants qui l'ont choisie dans la cité.

14:32 - Nogent-le-Roi avait voté Macron lors de l'élection présidentielle

C'est certainement l'élection suprême qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,8% contre 28,68% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 16,1% et 7,5% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 49,89% contre 50,11%.