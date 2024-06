En direct

19:51 - À Nogent-le-Rotrou, que vont décider les supporters de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un chef, est électoralement incertain. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 18,33% des bulletins dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 11,98% à Nogent-le-Rotrou. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 7% de Manon Aubry (LFI), les 3,14% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,68% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 22% cette fois.

18:42 - La progression foudroyante du RN à Nogent-le-Rotrou en 5 ans Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit tout proche des 30% ou plus à Nogent-le-Rotrou ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Nogent-le-Rotrou le 9 juin dernier ? Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste RN de Jordan Bardella qui a fini première des élections européennes 2024 à Nogent-le-Rotrou, avec 38,25% des voix, soit 1229 voix, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 16,06%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,98%.

14:32 - 30,61% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Nogent-le-Rotrou Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,81% contre 30,61% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 17,17% et 6,11% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 42,91% contre 57,09%.

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Nogent-le-Rotrou Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Il y a deux ans, lors des législatives à Nogent-le-Rotrou, le RN terminait à la deuxième place, 21,12% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 35,29% pour Luc Lamirault (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (58,57%). Luc Lamirault conservait donc son avance sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Nogent-le-Rotrou : ce qu'il faut savoir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Nogent-le-Rotrou mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 14,32% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 14,8% de plus de 75 ans. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (62,83%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3 171 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,55%) met en évidence des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,86%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Nogent-le-Rotrou mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 43,89% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les législatives sont lancées à Nogent-le-Rotrou : scrutin en cours Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Pendant les dernières européennes, sur les 6 847 inscrits sur les listes électorales à Nogent-le-Rotrou, 51,00% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 47,21% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,3% au premier tour. Au deuxième tour, 54,85% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Nogent-le-Rotrou ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour.