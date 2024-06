Alors que conclure de l'ensemble de ces données ? Si on tient compte de la progression du Rassemblement national vue des dernières élections au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 15% à Noisy-le-Roi. Une projection qui semble logique compte tenu des points également grappillés par le mouvement dans la localité ces dernières années et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Noisy-le-Roi

Quelle influence les électeurs de Noisy-le-Roi exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,25% et une densité de population de 1390 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 50,9%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,41% et d'une population immigrée de 10,56% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,97% à Noisy-le-Roi, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.