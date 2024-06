En direct

19:41 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des 23,51% de la Nupes à Normanville ? La Nupes ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait atteint 11,95% à Normanville début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 6,17% de Manon Aubry (LFI), les 6,17% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,73% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 24% sur place. A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Normanville, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 23,51% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 12 points à Normanville Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 28% voire plus à Normanville ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 35,26% à Normanville le 9 juin Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est imposée en tête des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Normanville, avec 35,26% des bulletins, soit 183 voix, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 17,53%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 11,95%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Normanville au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,42% contre 29,65% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 17,59% et 6,98% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,13% contre 57,87%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce dimanche soir à Normanville ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour cette législative. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Normanville, grappillant 20,62% des votes sur place, contre 28,66% pour Fabien Gouttefarde (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! (54,75% contre 45,25% pour le RN). Fabien Gouttefarde remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Normanville Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Normanville comme partout ailleurs. Avec ses 1 134 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 102 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (90,3%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 42,66% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 53,78% des familles sont des couples sans enfant. En conclusion, Normanville incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Normanville : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des législatives à Normanville (27930) ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,39% au premier tour et seulement 44,73% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Normanville ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, 20,84% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 20,62% au premier tour.