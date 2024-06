Résultat des législatives à Noyon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont choisir les supporters de gauche à Noyon ? L'autre question de ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 6,75% à Noyon pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 23% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (13,27%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,87%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,33%). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Noyon, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 18,77% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,34% pour Yannick Jadot, 1,63% pour Fabien Roussel et 0,91% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Des législatives déjà favorables au RN à Noyon Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces résultats. Mais des tendances apparaissent… En regardant la progression du Rassemblement national lors des dernières européennes au niveau national, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait se situer à environ 35% à Noyon. Une estimation qui semble logique compte tenu des points également grattés par le mouvement dans la commune sur la même période (33,31% pour Jordan Bardella en 2019 et 39,21% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration de Bardella à Noyon Le résultat des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Dans le détail, 1161 votants de Noyon ont en effet été séduits par le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, enregistrait ainsi 39,21% des voix devant Manon Aubry à 13,27% et Valérie Hayer à 12,5%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Noyon L'élection suprême est certainement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 28,77% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Noyon. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 27,08% et Emmanuel Macron troisième avec 23,39%. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 6,67% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,88% contre 50,12%.

12:32 - Des législatives positives pour le RN en 2022 Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Noyon. C'est en effet Michel Guiniot qui arrivait en tête au premier tour avec 27,56% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de l'Oise. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 51,70%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,30%.

11:02 - Noyon et législatives : démographie, économie et choix électoraux En pleine campagne électorale législative, Noyon est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 12 987 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 823 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 957 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (59,96%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 1 907 résidents étrangers, Noyon se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 973 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 26,13%, annonçant une situation économique fragile. À Noyon, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les législatives à Noyon (60400) sont lancées À Noyon, l'un des critères clés du scrutin législatif 2024 sera le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 61,11% au premier tour et seulement 61,72% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Noyon ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 36,29% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 33,72% au premier tour.