Résultat des législatives à Obernai : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Obernai à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui a émergé pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Obernai, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,63% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,41% pour Yannick Jadot, 1,28% pour Fabien Roussel et 1,24% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment cumulé 11,19% à Obernai pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 7,21% de Manon Aubry (LFI), les 5,44% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,72% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 23% cette fois.

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Obernai Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Obernai entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 30% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Obernai dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin dernier Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Obernai, avec 31,55% des électeurs devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 19,96%, et Raphaël Glucksmann avec 11,19%.

14:32 - 34,34% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Obernai Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Obernai avec 24,05% contre 34,34% pour Emmanuel Macron. Obernai n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,95% et 7,74% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 38,96% contre 61,04%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel la dernière fois Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très analysé. Il y a deux ans, lors des législatives à Obernai, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 18,58% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 31,23% pour Louise Morel (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 63,64%. Louise Morel s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Obernai : démographie, élections et perspectives d'avenir À Obernai, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,45% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (76,59%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 627 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,91% et d'une population étrangère de 7,87% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Obernai mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,44% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives précédentes à Obernai L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le taux de participation à Obernai. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 38,85% au premier tour. Au second tour, 36,3% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Obernai ? En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 9 300 personnes en âge de voter dans la commune, 69,11% avaient pris part au scrutin. La participation était de 69,24% au premier tour, ce qui représentait 6 439 personnes.