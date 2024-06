Résultat des législatives à Ohlungen : l'élection 2024 en direct

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Ohlungen : ce qu'il faut retenir

À Ohlungen, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,76%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (88,58%) met en relief l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,02%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 624 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,75%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,47%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Ohlungen mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,7% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.