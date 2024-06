Résultat des législatives à Oslon : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - 39,24% pour la liste Bardella à Oslon début juin Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Il y a quelques semaines en effet, à Oslon, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, cumulant 39,24% des voix devant Valérie Hayer à 14,29% et Raphaël Glucksmann à 13,2%. Ce qui correspond à 217 bulletins dans la ville.

14:32 - 28,17% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Oslon C'est incontestablement la présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,13% contre 28,17% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 20,41% et 5,81% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 48,64% contre 51,36%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Oslon ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les législatives 2022 à Oslon ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 21,65% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 23,38% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (50,52% contre 49,48% pour le RN). Eric Riboulet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les enjeux locaux d'Oslon : tour d'horizon démographique La structure démographique et socio-économique d'Oslon détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 261 habitants/km² et un taux de chômage de 6,55%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,83%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 473 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,52%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,58%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Oslon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,51% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Participation à Oslon : quelles perspectives pour les législatives ? À Oslon, l'un des facteurs principaux des élections législatives sera le taux de participation. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,21% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 78,54% au second tour, ce qui représentait 794 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,79% au premier tour et seulement 43,62% au second tour. L'inflation dans le pays pourrait en effet renforcer l'engagement civique des électeurs d'Oslon.