Résultat des législatives à Osny : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans le match à Osny pour ces élections législatives ? Une autre interrogation de ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait terminé à 11,98% à Osny début juin. Mais ce sont 34% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (17,25%), de Marie Toussaint (4,04%) et enfin de Léon Deffontaine (2,03%). Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 25,12% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement avancé à Osny Alors que retenir de cette masse de chiffres ? Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 28% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Osny le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Osny, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 29,12% des suffrages contre Manon Aubry à 17,25% et Valérie Hayer à 15,92%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Osny ? C'est probablement l'élection suprême qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Il faut noter que le Rassemblement national avait fait au premier tour plus de voix aux législatives à Osny que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. Celle-ci avait accumulé 19,16% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 28,95%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 27,73% et Marine Le Pen avec 19,16%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 35,3% contre 64,7%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel la dernière fois Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville d'Osny, grappillant 20,7% des voix sur place, contre 26,43% pour Victorien Lachas (LREM). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Victorien Lachas (Ensemble !) finalement en tête localement.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Osny aux élections législatives A la mi-journée des législatives, Osny regorge de diversité et d'activités. Avec ses 17 277 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 238 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 4 476 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 20,49% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 1 988 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Au sein de cette diversité sociale, 47,94% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1093,84 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Osny, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Election à Osny : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'analyse des résultats des scrutins électoraux antérieurs permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 50,63% dans la commune d'Osny, à comparer avec une participation de 46,55% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,75% au premier tour et seulement 42,89% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 73,9% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 68,64% au deuxième tour, c'est-à-dire 7 485 personnes.