19:49 - Les électeurs de la gauche unie très suivis Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 25,17% des votes dans la commune. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 8,67% à Ouroux-sur-Saône. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a nettement séduit à Ouroux-sur-Saône en 5 ans Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais quelques grandes lignes émergent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 17 points à Ouroux-sur-Saône entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à environ 30% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Ouroux-sur-Saône début juin ? Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste de Jordan Bardella qui l'a emporté aux européennes il y a trois semaines à Ouroux-sur-Saône, avec 48,75% des électeurs, soit 641 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 12,24%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 8,67%.

14:32 - Ouroux-sur-Saône avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle L'élection suprême est incontestablement la clé pour estimer une tendance politique locale. L'élection présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de file du Rassemblement national écrasait le match avec 33,26% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,82% et 15,76% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 6,61% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 52,41%, devant Emmanuel Macron à 47,59%.

12:32 - Quel score pour Ensemble aux législatives 2024 à Ouroux-sur-Saône ? Lors des dernières législatives à Ouroux-sur-Saône, le RN finissait à la deuxième place, 26,22% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 26,92% pour Elisabeth Roblot (LREM) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (51,36%). C'est ainsi Cécile Untermaier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Ouroux-sur-Saône : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville d'Ouroux-sur-Saône, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 136 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,76%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (14,08%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 175 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,15%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,57%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Ouroux-sur-Saône mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,51% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Ouroux-sur-Saône Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Ouroux-sur-Saône, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 47,61% au premier tour. Au second tour, 45,12% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Ouroux-sur-Saône ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 78,17% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 79,5% au premier tour, soit 1 955 personnes.