Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville d'Oursbelille, grattant 18,2% des suffrages sur place, contre 23,08% pour Grégory Korn (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV (52,89% contre 47,11% pour le RN). Grégory Korn conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse socio-économique d'Oursbelille : perspectives électorales

Quel portrait faire d'Oursbelille, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 207 habitants répartis dans 560 logements, ce village présente une densité de 106 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 70 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 732 foyers fiscaux. Dans le village, 24% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 13,33% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 37,87% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 54,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 325,03 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Finalement, à Oursbelille, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.