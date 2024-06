Résultat des législatives à Passy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les 26,89% de la Nupes font envie La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance sans garantie. Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 15,53% à Passy. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (7,64%), Marie Toussaint (8,41%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (1,92%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 31% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Passy, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 26,89% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Passy Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de chiffres. Mais des éléments se dégagent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,18% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Passy le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin au soir sera peut-être raccord avec le verdict établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 1457 électeurs de Passy ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella glanait ainsi 32,18% des votes devant Raphaël Glucksmann à 15,53% et Valérie Hayer à 12,83%.

14:32 - Qui a remporté la présidentielle en 2022 à Passy ? Le scrutin présidentiel est sans doute la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. Passy avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,82%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 25,22% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 22,82% et 7,38% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,24% contre 57,76%.

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Passy Le RN ratait complètement la première marche à Passy il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 18,5% au premier tour, contre 27,13% pour Xavier Roseren (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Passy votant pour la 6ème circonscription de la Haute-Savoie. Sur la commune de Passy, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national. Une victoire, donc, pour Xavier Roseren dans la localité.

11:02 - Élections législatives à Passy : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Passy est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 11 068 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 094 entreprises, Passy permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (76,13%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 658 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 7,20%, Passy est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 39,97% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1430,58 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Passy manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Passy : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Passy ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,15% au premier tour. Au deuxième tour, 62,00% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 719 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 29,83% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 26,6% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet faire augmenter la participation à Passy.