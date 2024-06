Résultat des législatives à Petiville : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble plus que jamais évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. 53,97% des votes sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Petiville, face à Valérie Hayer à 10,25% et Raphaël Glucksmann à 7,95%. Le RN l'a emporté avec 258 électeurs de Petiville.

Marine Le Pen s'est illustrée à Petiville lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 38,31% des suffrages dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,96% et 17,22% des voix. Fabien Roussel finissait au pied de ce podium avec seulement 3,59% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait finalement au second round dans la commune avec 53,73%, devant Emmanuel Macron à 46,27%.

Le résultat obtenu par Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin pour ces élections au niveau local. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Petiville. On retrouvait en effet Jean-Cyril Montier devant ses concurrents au premier tour, avec 37,87% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Seine-Maritime. C'est en revanche Gérard Leseul (Nupes) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Petiville au second tour, avec 50,26%.

Petiville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la commune de Petiville, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 67 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,01%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (91,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 452 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,66%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,54%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Petiville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,27% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.