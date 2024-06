Résultat des législatives à Pierre-Bénite : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un électorat de gauche évalué entre 0% et 30% à Pierre-Bénite pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ?

18:42 - Pierre-Bénite fait partie des rares secteurs où l'extrême droite na pas avancé ces dernières années Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 8 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Pierre-Bénite semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et le Jordan Bardella de 2024, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la localité. Une exception à confirmer.

15:31 - La particularité Pierre-Bénite lors des élections européennes 2024 Le résultat de ce dimanche 30 juin fera certainement écho au séisme survenu le 9 juin dernier, même si certaines communes font exception...

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Pierre-Bénite ? C'est certainement le choix du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Dans les isoloirs de Pierre-Bénite, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un timide 17,82%, la présidente du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 36,16% et 20,45% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 63,74% contre 36,26% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Pierre-Bénite En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Pierre-Bénite, grattant 12,96% des votes sur place, contre 30,69% pour Jérôme Moroge (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 43,76% contre 56,24% pour les vainqueurs. C'est en revanche Jean-François Baudin (LFI-PS-PC-EELV) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Pierre-Bénite et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Pierre-Bénite apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 10 515 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 722 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 097 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,97%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 1 207 résidents étrangers, représentant 11,49% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,52%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 119 euros par an. À Pierre-Bénite, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

09:32 - C'est le moment de voter à Pierre-Bénite pour les élections législatives À Pierre-Bénite (69310), l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif sera immanquablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,99% au premier tour. Au second tour, 62,63% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Pierre-Bénite ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 36,53% des électeurs dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 29,62% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des ménages serait de nature à impacter la participation à Pierre-Bénite.