19:47 - À Pierre-de-Bresse, quels pourraient être les reports du score de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La liste Glucksmann avait glané 9,69% à Pierre-de-Bresse début juin. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 13% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Pierre-de-Bresse, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,57% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Pierre-de-Bresse en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 37% ou plus à Pierre-de-Bresse ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Pierre-de-Bresse le 9 juin dernier ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler également logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le 9 juin en effet, à Pierre-de-Bresse, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 46,66% des suffrages devant Valérie Hayer à 12,69% et Raphaël Glucksmann à 9,69%. Ce qui correspond à 342 électeurs dans la ville.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Pierre-de-Bresse lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de la présidentielle. La commune de Pierre-de-Bresse avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la candidate du Rassemblement national l'emportait avec 34,27% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,43% et 10,45% des voix. Pierre-de-Bresse n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 7,55% des voix. Au 2e tour, la patronne du RN avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 52,84%.

12:32 - Quel verdict pour le RN ce soir à Pierre-de-Bresse ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un élément précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN tirait son épingle du jeu à Pierre-de-Bresse au début des élections législatives 2022. C'est en effet Valérie Deloge qui se plaçait en tête au premier tour avec 29,66% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 53,28%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,72%.

11:02 - Pierre-de-Bresse : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Pierre-de-Bresse, le scrutin est en cours. Dotée de 1 154 logements pour 1 946 habitants, la densité de la ville est de 69 hab/km². Avec 164 entreprises, Pierre-de-Bresse se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (67,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 44,2% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 29,85% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 120,77 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Finalement, Pierre-de-Bresse incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Pierre-de-Bresse : la participation en question L'observation des dernières élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 1 422 personnes en âge de voter à Pierre-de-Bresse s'étaient rendues aux urnes (soit 53,73%). Le taux de participation était de 50,85% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 48,73% au premier tour et seulement 46,82% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Pierre-de-Bresse ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 74,77% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 76,73% au deuxième tour, soit 1 088 personnes.