Résultat des législatives à Pierrefitte-Nestalas : l'élection 2024 en direct

En direct

14:54 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Pierrefitte-Nestalas ? Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Pierrefitte-Nestalas, comptant 17,22%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 28,63% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Grégory Korn (Nupes) finalement en tête localement.

11:02 - Pierrefitte-Nestalas : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Pierrefitte-Nestalas, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 111 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 81 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le bourg, 12,6% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 15,37% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,03% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 28,99% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1618,42 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Pierrefitte-Nestalas manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Participation à Pierrefitte-Nestalas : les leçons des précédentes élections Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des élections antérieures ? Au moment des dernières européennes, le taux de participation s'élevait à 56,45% des inscrits sur les listes électorales de Pierrefitte-Nestalas, contre un taux de participation de 54,46% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,11% au premier tour. Au deuxième tour, 53,0% des citoyens se sont déplacés. En comparaison, au niveau national, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.