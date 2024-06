19:49 - À Pierres, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 convoité

Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 13,42% à Pierres début juin. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 23% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 19,34% des voix dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (17,91% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,53% pour Yannick Jadot, 1,8% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo).