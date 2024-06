Résultat des législatives à Pionsat : l'élection 2024 en direct

Le nombre de votes en faveur du RN sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection 2024. Au premier tour des élections législatives 2022, Pionsat, couverte par la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 37,62%, alors que le RN restera derrière à 13,12%. Le second tour sera à l'avenant, le parti laissant également le binôme Nupes finir gagnant.

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Pionsat comme partout en France. Dotée de 674 logements pour 1 050 habitants, la densité de la ville est de 44 habitants/km². L'existence de 86 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (58,46%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 34,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 23,39% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1346,72 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Pionsat, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Pionsat : la mobilisation des habitants aux élections législatives

À Pionsat (63330), le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 59,26% au premier tour et seulement 52,99% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Pionsat ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,07% des votants de la commune. Le taux de participation était de 74,18% au second tour, soit 520 personnes.