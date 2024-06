Résultat des législatives à Pissy-Pôville : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. 35,31% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Pissy-Pôville, contre Valérie Hayer à 15,57% et Raphaël Glucksmann à 13,32%. Le RN cumulait ainsi 220 votants de Pissy-Pôville.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Pissy-Pôville au premier tour de la dernière présidentielle

Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Pissy-Pôville lors du premier tour de la présidentielle avec 30,96%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,84%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,36% et 6,41% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 40,85% contre 59,15%.