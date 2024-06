En direct

19:47 - Le Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est un saut dans le vide. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 17,49% à Plappeville. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 27% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,9%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,46%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,05%). La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Plappeville, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 17,25% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Quels résultats pour le RN à Plappeville lors des législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections européennes au niveau national, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN devrait se situer à environ 21% à Plappeville. Une projection qui semble logique compte tenu des suffrages également gagnés par les lepénistes dans la commune depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : un bond de 7 points qui peut encore évoluer.

15:31 - L'exception Plappeville lors des élections européennes 2024 Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Plappeville lors des européennes 2024 à Plappeville, avec 23,67% des suffrages. La liste doublait alors celle de Jordan Bardella avec 21,1% dans la cité. Raphaël Glucksmann finissait troisième, avec 17,49%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Plappeville au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est probablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Plappeville lors du premier tour de la présidentielle avec 44,52%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 14,06%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 13,61% et 8,54% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 27,24% contre 72,76%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Plappeville en 2022, lors des élections du Parlement, avec 13,32% au premier tour, contre 35,59% pour Belkhir Belhaddad (Ensemble !), Plappeville votant pour la 1ère circonscription de la Moselle. Sur la commune de Plappeville, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

11:02 - Plappeville : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le profil socio-économique de Plappeville déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 798 hab/km² et un taux de chômage de 8,88%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 36,98%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (10,69%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,31%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (47,73%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Plappeville, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Plappeville pour les législatives L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues des législatives 2024 à Plappeville (57050). Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,97% au premier tour et seulement 48,33% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 789 personnes en âge de voter dans la commune, 24,82% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 22,97% au second tour.