19:48 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Pompertuzat à la loupe Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Pompertuzat, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 31,83% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment obtenu 20,39% à Pompertuzat pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 6,64% de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,53% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 35% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a nettement progressé à Pompertuzat Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Pompertuzat entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 17% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'exception Pompertuzat lors des élections du 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Quoi que... La liste de Bardella n'a terminé que deuxième en effet aux élections du Parlement européen il y a quelques semaines à Pompertuzat, puisque la liste de Raphaël Glucksmann est arrivée en première place avec 20,39%, contre 20,11% pour le RN.

14:32 - Pompertuzat avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. Il faut retenir que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives 2022 à Pompertuzat que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La patronne de la formation avait engrangé 14,63% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 35,5%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 20,26% et Marine Le Pen avec 14,63%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 26,74% contre 73,26%).

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas à Pompertuzat en 2022, lors des élections du Parlement, avec 9,93% au premier tour, contre 36,44% pour Dominique Faure (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Pompertuzat étant partie intégrante de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés LREM (55,99% contre 44,01% pour le RN). Dominique Faure conservait donc son avance sur place.

11:02 - Pompertuzat : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Pompertuzat, le scrutin est en cours. Avec ses 36,21% de cadres pour 2 251 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 129 entreprises, Pompertuzat se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (93,26%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 20,42% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 48,13% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 482,92 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Pompertuzat démontre l'intérêt des habitants pour les idées françaises.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Pompertuzat L'un des critères clés de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux d'abstention à Pompertuzat. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 87,0% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 82,26% au second tour, ce qui représentait 1 424 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 57,37% au premier tour. Au second tour, 58,23% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Pompertuzat ? Le désir de changement des habitants pourrait entre autres inciter les citoyens de Pompertuzat à ne pas rester chez eux.