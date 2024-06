Résultat des législatives à Pontchâteau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Pontchâteau, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 14,8% à Pontchâteau pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Pontchâteau, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 31,55% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 12 points à Pontchâteau Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 30% voire plus à Pontchâteau ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,64% dans la moyenne nationale pour le RN à Pontchâteau au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble également avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste de Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Pontchâteau, avec 32,64% des bulletins (1295 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 15,05%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 14,8%.

14:32 - 29,12% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Pontchâteau Le scrutin présidentiel est certainement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Pontchâteau lors du premier tour de la présidentielle avec 29,12%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,48%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 20,07% et 5,31% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,8% contre 58,2%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Pontchâteau ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Pontchâteau en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,55% au premier tour, contre 31,55% pour Veronique Mahé (LFI-PS-PC-EELV), Pontchâteau votant pour la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV (54,84% contre 45,16% pour le RN). Veronique Mahé remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Pontchâteau façonne les résultats électoraux ? Comment la population de Pontchâteau peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 190 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,44%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2216,04 €/mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3 778 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,86%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,75%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Pontchâteau mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,85% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Elections législatives passées à Pontchâteau : état des lieux de l'abstention À Pontchâteau, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,67% au premier tour. Au second tour, 54,12% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Pontchâteau pour les élections législatives ? Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. Pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 122 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 23,85% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,0% au premier tour.