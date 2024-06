En direct

19:48 - À Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, que vont décider les supporters de l'ancienne Nupes ? L'union de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. A l'occasion du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 21,1% des suffrages dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,29% à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (8,79%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (3,48%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,76%) le 9 juin. Autrement dit un total de 26% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement progressé à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Difficile de trouver un sens à cette avalanche de chiffres. Mais des tendances émergent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la petite démonstration du Rassemblement national à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les mémoires ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, cumulant 36,2% des voix face à Valérie Hayer à 15,03% et Raphaël Glucksmann à 13,29%. Ce sont ainsi 354 habitants qui ont été séduits par le RN dans la commune.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 26,73% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,62% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,6%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 7,2% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,35% contre 52,65%.

12:32 - Quel résultat à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt pour le RN au premier tour ? Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très observé. Les législatives avaient donné un excellent score pour le Rassemblement national à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Dordogne, c'est Serge Muller qui démarrait en pôle position au premier tour avec 25,51%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 52,25%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,75%.

11:02 - Démographie et politique à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, un lien étroit Quel impact auront les électeurs de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt sur les résultats des élections législatives ? Avec 34,47% de population active et une densité de population de 136 hab/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 12,96% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de mesures sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 182 euros par an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 946 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,94%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (16,8%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,67% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des consultations démocratiques précédentes ? Pendant les précédentes européennes, 40,91% des personnes aptes à participer à une élection à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 43,0% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,16% au premier tour et seulement 45,62% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.