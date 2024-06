Résultat des législatives à Praz-sur-Arly : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les données démographiques de Praz-sur-Arly révèlent les tendances électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Praz-sur-Arly mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'affecter les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 4,73%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (66,22%) met en avant l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (80,67%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 501 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,97%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (27,13%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 75,19%, comme à Praz-sur-Arly, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.