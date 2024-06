En direct

19:47 - Quel verdict pour le Front populaire à l'issue de ces élections législatives ? La Nupes ayant explosé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La liste menée par Raphaël Glucksmann avait atteint 10,16% à Prémery le 9 juin. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 20% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Prémery, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 23,91% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,77% pour Yannick Jadot, 4,82% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a vivement séduit à Prémery Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de scores. Mais des pistes se distinguent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Prémery entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera pas loin des 40% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 45,95% pour Jordan Bardella à Prémery le 9 juin Le résultat de ces législatives va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Prémery, à 45,95%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 15,02% et Raphaël Glucksmann à 10,16%.

14:32 - Prémery avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Prémery lors de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 35,49% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,03% et 13,95% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 4,92% des suffrages. Nouvelle déflagration au second tour pour la cheffe du RN face à Emmanuel Macron avec une cheffe du RN à 54,5% contre 45,5%.

12:32 - Quel résultat pour le RN aux législatives à Prémery ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Prémery. On retrouvait en effet Julien Guibert au sommet au premier tour, avec 31,63% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Nièvre. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 36,51%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,65%.

11:02 - Prémery : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Prémery, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 23% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 41,74% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 784 €/an peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,35%) et le nombre de résidences HLM (7,53% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Prémery mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,2% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Prémery Le taux d'abstention sera indiscutablement l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024 à Prémery (58700). Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 357 personnes en âge de voter dans la ville, 26,6% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,9% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,31% au premier tour et seulement 47,48% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Prémery.