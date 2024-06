En direct

19:50 - Un résultat aux législatives entre 20% et 23% à Prigonrieux pour la nouvelle union de la gauche ? L'autre incertitude qui entoure ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 13,7% à Prigonrieux. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 23% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Prigonrieux, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 20,5% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 10 points à Prigonrieux Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces scores. Mais quelques lignes directrices se dégagent… La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Prigonrieux entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 34% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la petite démonstration du Rassemblement national à Prigonrieux Le nom de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les mémoires ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 685 habitants de Prigonrieux passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a attiré 37,85% des suffrages face à Valérie Hayer à 14,64% et Raphaël Glucksmann à 13,7%.

14:32 - Prigonrieux avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait engrangé les votes à Prigonrieux à l'issue de la présidentielle avec pas moins de 28,8% des suffrages dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,6% et 16,8% des voix. Jean Lassalle héritait de la quatrième place avec 6,91% des voix. Au 2e tour, Marine Le Pen surclassait aussi Emmanuel Macron avec 50,15%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN parvenait en pôle position à Prigonrieux. C'est en effet Serge Muller qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 26,03% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de la Dordogne. Mais c'est pourtant Michel Delpon (Ensemble !) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Prigonrieux au second tour, avec 50,66%.

11:02 - Dynamique électorale à Prigonrieux : une analyse socio-démographique Dans la commune de Prigonrieux, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 11,17% et une densité de population de 159 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,19%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 755 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,07%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,74%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Prigonrieux mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,67% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Législatives à Prigonrieux : retour sur la participation électorale L'étude des élections antérieures permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des précédentes européennes, 3 304 personnes en âge de participer à une élection à Prigonrieux avaient pris part au scrutin (soit 56,6%), contre un taux de participation de 55,14% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,33% au premier tour. Au deuxième tour, 50,6% des votants se sont déplacés. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour.