19:41 - Les électeurs de la gauche unie convoités Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui se présente cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Prunay-le-Gillon, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,91% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 10,02% à Prunay-le-Gillon pour le tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 5,81% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,21% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,4% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant encore autour des 19%.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement progressé à Prunay-le-Gillon en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette masse de données. Mais des éléments apparaissent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Prunay-le-Gillon entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 35% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 43,89% à Prunay-le-Gillon début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Prunay-le-Gillon, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 43,89% des suffrages face à Valérie Hayer à 15,63% et Raphaël Glucksmann à 10,02%. Ce sont ainsi 219 habitants qui se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - 31,77% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Prunay-le-Gillon C'est sans doute l'élection du président de la République qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Prunay-le-Gillon. La leader de l'ancien FN obtenait 31,77% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 30,26% et 12,1% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 6,51% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,39% contre 51,61%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel au premier tour à Prunay-le-Gillon ? Lors des dernières législatives à Prunay-le-Gillon, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 27,87% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,85% pour Guillaume Kasbarian (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (59,28%). Guillaume Kasbarian remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Prunay-le-Gillon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Prunay-le-Gillon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 22,47% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 5,57% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,5%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 438 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,76%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,64%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Prunay-le-Gillon mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,85% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les législatives démarrent à Prunay-le-Gillon : quel sera le taux d'abstention ? L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2024 à Prunay-le-Gillon (28360). Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,67% au premier tour. Au deuxième tour, 51,73% des votants ne se sont pas déplacés. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 841 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 19,98% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 18,65% au deuxième tour.