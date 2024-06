En direct

19:48 - Un bloc de gauche évalué entre 23% et 36% à Puymoyen pour ces législatives La Nupes faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 22,92% à Puymoyen. Mais on peut en revanche évaluer un score de 36% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (6,61%), de Marie Toussaint (6,36%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,61%). Au cours du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 23,25% des voix dans la commune.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Puymoyen avant les législatives ? Que conclure de cet ensemble de chiffres ? La progression du RN est déjà forte à Puymoyen entre le score de Jordan Bardella en 2019 (16,45%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,57%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points en comparaison de 2022 en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une avance de Bardella à Puymoyen le 9 juin dernier Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. C'est en effet la liste RN présentée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Puymoyen, avec 23,57% des suffrages exprimés, soit 289 voix dans la ville, devant celle de Raphaël Glucksmann avec 22,92%, qui avait elle-même devancé Valérie Hayer avec 19,25%.

14:32 - Puymoyen avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Ce sont Emmanuel Macron avec 35,5% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,17% qui s'imposaient au premier tour de l'élection présidentielle à Puymoyen. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 16,15%. Et La patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 29,82% contre 70,18%.

12:32 - Des législatives positives pour le parti présidentiel la dernière fois Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Puymoyen, grappillant 12,16% des suffrages sur place, contre 37,30% pour Thomas Mesnier (Ensemble !). Pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Thomas Mesnier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Puymoyen : ce qu'il faut savoir À Puymoyen, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec une densité de population de 330 hab/km² et 37,22% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,94% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur le travail. Le taux important de cadres, atteignant 26,02%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,72%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,26%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Puymoyen mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,87% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - La participation aux élections législatives à Puymoyen Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Puymoyen, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des Français combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, sont notamment susceptibles de pousser les citoyens de Puymoyen à ne pas rester chez eux. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,5% des votants de la localité, contre une abstention de 20,29% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 42,18% au premier tour et seulement 40,94% au second tour. Quel député remplacera Thomas Mesnier dans la 1ère circonscription de la Charente ?