Résultat des législatives à Quévreville-la-Poterie : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quévreville-la-Poterie dans la moyenne nationale concernant le RN début juin Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 149 votants de Quévreville-la-Poterie ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, séduisait ainsi 33,18% des votes contre Valérie Hayer à 12,92% et Raphaël Glucksmann à 10,47%.

14:32 - Quévreville-la-Poterie avait voté Macron lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Quévreville-la-Poterie lors du premier tour de la présidentielle avec 29,99%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,14%. Quévreville-la-Poterie n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 19,49% et 5,7% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 38,92% contre 61,08%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste il y a deux ans Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Quévreville-la-Poterie il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,68% au premier tour, contre 30,45% pour Annie Vidal (Ensemble !), Quévreville-la-Poterie étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Seine-Maritime. Au second round, c'est encore Annie Vidal qui va glaner le plus de suffrages, avec 50,74% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Quévreville-la-Poterie : ce qu'il faut savoir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Quévreville-la-Poterie, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 032 habitants répartis dans 413 logements, ce village présente une densité de 207 hab par km². Ses 45 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de familles possédant au moins une voiture (94,19%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 42,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 46,53% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 69,67 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Quévreville-la-Poterie, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Les législatives démarrent à Quévreville-la-Poterie : quel sera le taux de participation ? À Quévreville-la-Poterie (76520), l'un des critères importants du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,77% au premier tour et seulement 49,37% au second tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 872 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,33% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 20,76% au deuxième tour. Les appels à contrer le Rassemblement national sont par exemple susceptibles d'avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Quévreville-la-Poterie.