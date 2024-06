Résultat des législatives à Rabastens-de-Bigorre : l'élection 2024 en direct

11:02 - Rabastens-de-Bigorre : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Rabastens-de-Bigorre comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 445 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 142 entreprises, Rabastens-de-Bigorre est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (72,47%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,35% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 35,38% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1210,03 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Rabastens-de-Bigorre, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.