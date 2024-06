Résultat des législatives à Randan : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comprendre l'électorat de Randan : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et le contexte socio-économique de Randan façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 100 hab/km² et un taux de chômage de 10,11%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (75,76%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 528 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,67%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,95%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Randan mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 38,31% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.