Résultat des législatives à Recy : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Recy lors de la présidentielle 2022

Chose rare : le Rassemblement national avait récolté au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 à Recy que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 27,3% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,12%, suivi donc de Marine Le Pen avec 27,3% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,61%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 45,19% contre 54,81%).