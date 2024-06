Résultat des législatives à Rolampont : l'élection 2024 en direct

Le choix du président de la République est incontestablement la clé pour jauger une tendance politique locale. La présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Rolampont. Marine Le Pen cumulait déjà 40,61% au 1er round contre 21,12% pour Emmanuel Macron et 14% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 7,12% des suffrages pour sa part. Pour le second tour du scrutin, c'est de nouveau la leader de l'ancien FN qui s'imposait à Rolampont avec 61,24%, devant Emmanuel Macron à 38,76%.

Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Rolampont il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Christophe Bentz devant ses concurrents au premier tour, avec 34,03% dans la ville, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Haute-Marne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 58,58%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,42%.