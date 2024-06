Résultat des législatives à Romagny Fontenay : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Romagny Fontenay au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. Romagny Fontenay avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,09%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 38,76% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,54% et 7,45% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 32,81% contre 67,19%.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel aux législatives à Romagny Fontenay ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections des députés 2024. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Romagny Fontenay il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,57% au premier tour, contre 47,83% pour Bertrand Sorre (Ensemble !), Romagny Fontenay votant pour la 2ème circonscription de la Manche. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 33,55% contre 66,45% pour les vainqueurs. Bertrand Sorre remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Romagny Fontenay façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Romagny Fontenay comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 15,14% d'agriculteurs pour 1 259 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 45 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 16,22% des résidents sont des enfants, et 32,52% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,08% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 34,0% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 712,31 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Pour résumer, Romagny Fontenay incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Romagny Fontenay Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des précédentes élections. A l'occasion des précédentes européennes, 1 072 inscrits sur les listes électorales de Romagny Fontenay avaient pris part au scrutin (soit 50,93%). Le taux de participation était de 52,25% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,57% au premier tour. Au second tour, 46,82% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Romagny Fontenay ? Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des élections législatives.