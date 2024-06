Résultat des législatives à Romans-sur-Isère : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel verdict pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces législatives ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La réponse est complexe. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Romans-sur-Isère, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,1% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ? Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 14,03% à Romans-sur-Isère. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant encore autour des 35% sur place.

18:42 - L'extrême droite a vivement gagné du terrain à Romans-sur-Isère en 5 ans Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces résultats. Mais des éléments émergent… Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 9 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 24% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Romans-sur-Isère aux européennes Les résultats de ces législatives seront peut-être comparables avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 3433 électeurs de Romans-sur-Isère ont en effet préféré le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a glané 30,31% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 14,03% et Manon Aubry à 13,9%.

14:32 - Qui a gagné l'élection présidentielle en 2022 à Romans-sur-Isère ? Dans la commune de Romans-sur-Isère, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un maigre 21,03%, la candidate était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 26,42% et 25,92% des bulletins exprimés. Et La cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 38,02% contre 61,98%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Romans-sur-Isère A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives2024 sera très instructif. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Romans-sur-Isère il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 16,34% au premier tour, contre 35,10% pour Pierre Jouvet (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Romans-sur-Isère votant pour la 4ème circonscription de la Drôme. Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Les Républicains finir gagnant.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Romans-sur-Isère A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Romans-sur-Isère fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 32 911 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 2 932 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,32% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 2 826 résidents étrangers, Romans-sur-Isère est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2147,81 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 17,05%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Pour conclure, à Romans-sur-Isère, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Romans-sur-Isère À Romans-sur-Isère, l'un des facteurs clés de ces élections législatives sera indéniablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 44,51% au premier tour et seulement 44,51% au deuxième tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 67,4% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 71,6% au premier tour, soit 15 840 personnes. La baisse du pouvoir d'achat est notamment en mesure faire augmenter la participation à Romans-sur-Isère.