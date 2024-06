En direct

19:51 - À Rombas, quels sont les scénarios de reports des voix de gauche ? Une autre incertitude qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Front populaire. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 24,3% des suffrages dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (25,98% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,36% pour Yannick Jadot, 2,17% pour Fabien Roussel et 1,73% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment atteint 10,47% à Rombas début juin. Mais ce sont 28% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (13,74%), de Marie Toussaint (3,6%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,77%).

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement avancé à Rombas Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont affiché plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la victoire de Bardella à Rombas Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il convient d'étudier avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui arrive maintenant. Dans le détail, 1163 votants de Rombas se sont en effet tournés vers l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a glané 41,83% des voix contre Manon Aubry à 13,74% et Valérie Hayer à 10,79%.

14:32 - Rombas avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour plus de voix aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait rassemblé 30,49% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 25,98% et 22,71%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 51,96% contre 48,04%).

12:32 - Quel résultat à Rombas pour le RN aux législatives 2024 ? Le nombre d'électeurs glanés par la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour cette élection des députés 2024 localement. Le RN arrivait en pôle position à Rombas lors des législatives de 2022. On retrouvait en effet Grégoire Laloux au sommet au premier tour, avec 31,39% dans la cité, qui votait pour la 1ère circonscription de la Moselle. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 54,36%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,64%.

11:02 - Rombas : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des élections législatives, Rombas apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 9 697 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 435 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (23,32%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Rombas forme une communauté diversifiée, avec ses 1 088 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 200 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,26%, révélant une situation économique mitigée. Finalement, Rombas incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Rombas À Rombas (57120), le taux de participation constituera incontestablement un facteur fort du scrutin législatif. Les incitations à faire "barrage" au RN pourraient potentiellement avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Rombas. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 65,19% au niveau de la ville, contre une participation de 67,63% au premier tour, ce qui représentait 4 385 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 35,83% au premier tour et seulement 34,16% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Rombas ? Quel député se substituera à Grégoire Laloux dans la 1ère circonscription de la Moselle ?