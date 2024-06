Résultat des législatives à Roncherolles-sur-le-Vivier : l'élection 2024 en direct

C'est certainement l'élection du président de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Avec 21,52%, c'est un trop faible score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Roncherolles-sur-le-Vivier au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,35% et 24,5% des bulletins exprimés. Le second round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 65,48% contre 34,52% pour Le Pen.

11:02 - Comment la composition démographique de Roncherolles-sur-le-Vivier façonne les résultats électoraux ?

Dans les rues de Roncherolles-sur-le-Vivier, les élections sont en cours. Avec une population de 1 231 habitants répartis dans 506 logements, ce village présente une densité de 198 habitants par km². Ses 68 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,26% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 34,44% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 48,88% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 347,99 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En conclusion, Roncherolles-sur-le-Vivier incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.