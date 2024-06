En direct

19:50 - Les supporters de la coalition de gauche observés La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? La liste menée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 8,65% à Rosières-près-Troyes pour ces élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 8,29% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,26% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,56% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme tournant autour des 20% sur place. A l'issue du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 17,21% des voix dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 13 points à Rosières-près-Troyes Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces scores. Mais des pistes se dégagent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 36% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Rosières-près-Troyes au début du mois Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler indispensable au moment du scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Rosières-près-Troyes, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, avec 40,61% des voix face à Valérie Hayer à 14,81% et François-Xavier Bellamy à 9,43%. Ce qui correspond à 573 bulletins dans la cité.

14:32 - 31,16% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Rosières-près-Troyes L'élection du président de la République avait donné un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La figure du RN engrangeait 31,16% au 1er round contre 28,43% pour Emmanuel Macron et 15,31% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 8,55% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,73% contre 53,27%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au Rassemblement national en 2022 Le RN réalisait un beau départ à Rosières-près-Troyes il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Evelyne Henry qui se plaçait en tête au premier tour avec 28,45% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Aube. C'est finalement Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Rosières-près-Troyes au second tour, avec 60,98%.

11:02 - Rosières-près-Troyes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Rosières-près-Troyes mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,01% et une densité de population de 635 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (24,3%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 310 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,07%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,53%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 15,68% à Rosières-près-Troyes, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Rosières-près-Troyes ? Le niveau d'abstention sera indéniablement un critère clé de ces législatives 2024 à Rosières-près-Troyes. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 22,04% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 23,21% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,93% au premier tour et seulement 54,71% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple capable d'impacter les décisions que prendront les citoyens de Rosières-près-Troyes.