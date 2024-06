Résultat des législatives à Roumare : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Roumare le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière semble encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. 34,97% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Roumare, contre Valérie Hayer à 18,93% et Raphaël Glucksmann à 13,15%. Le mouvement nationaliste s'est imposé en tête avec pas moins de 242 habitants de Roumare passés par les bureaux de vote.

14:32 - À Roumare, le résultat de la présidentielle toujours pertinent Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,52% contre 34,12% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 13,87% et 5,59% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,16% contre 59,84%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel il y a deux ans La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant au niveau local pour cette élection des députés. Il y a deux ans, lors des législatives à Roumare, le RN se plaçait à la deuxième place, 23,39% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 41,69% pour Jean Delalandre (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (52,59%). C'est donc Gérard Leseul (LFI-PS-PC-EELV) qui prenait l'avantage.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Roumare La composition démographique et la situation socio-économique de Roumare contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,3%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (83,04%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (6,0%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 606 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,13%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,06%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Roumare mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,08% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Roumare pour les législatives La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives à Roumare (76480). Les habitants des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 84,57% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 81,16% au premier tour, c'est-à-dire 926 personnes. Pour comparer, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,16% au premier tour et seulement 50,53% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Roumare cette année ? Quel député succédera à Gérard Leseul dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime ?