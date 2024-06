En direct

19:51 - Un potentiel de 25% à 33% pour la gauche à Ruelle-sur-Touvre La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 17,68% à Ruelle-sur-Touvre. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 33% sur place. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 25,3% des bulletins dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 10 points à Ruelle-sur-Touvre Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de résultats. Mais des indices se distinguent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Ruelle-sur-Touvre entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 25% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Ruelle-sur-Touvre aux européennes Le nom de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'affichait en tête des européennes 2024 à Ruelle-sur-Touvre. Le bulletin a convaincu 31,37% des suffrages, devant Raphaël Glucksmann à 17,68% et Valérie Hayer à 15,38%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Ruelle-sur-Touvre au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Dans les bureaux de vote de Ruelle-sur-Touvre, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec seulement 22,21%, la patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,04% et 22,54% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 59,11% contre 40,89% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors des élections législatives2024 sera très instructif. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Ruelle-sur-Touvre, grappillant 17,52% des voix sur place, contre 30,19% pour Thomas Mesnier (LREM). Sur la commune de Ruelle-sur-Touvre, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour René Pilato dans la localité.

11:02 - Ruelle-sur-Touvre : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale législative, Ruelle-sur-Touvre est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 7 356 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 355 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 31,52% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Ruelle-sur-Touvre accueille une communauté diversifiée, avec ses 208 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 32,33% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 831,57 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. En résumé, à Ruelle-sur-Touvre, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Législatives à Ruelle-sur-Touvre : retour sur la participation électorale Le niveau de participation sera sans nul doute l'un des facteurs principaux de ces législatives à Ruelle-sur-Touvre (16600). La perte de pouvoir d'achat est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Ruelle-sur-Touvre. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,74% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 25,41% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,57% au premier tour et seulement 53,99% au second tour. Quel député remplacera René Pilato dans la 1ère circonscription de la Charente ?